Datena explora suposta ligação de partido de Marçal com o PCC após vídeo de Tabata levantar o tema

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), candidato à prefeitura de São Paulo, gravou um vídeo pelo celular na manhã desta sexta-feira (23) em que explora uma suposta ligação do partido de Pablo Marçal, o PRTB, com o Primeiro Comando da Capital, o PCC. O tema foi levantado após a divulgação de um vídeo da campanha da deputada Tabata Amaral.

Em fala divulgada pela campanha do tucano, o apresentador de televisão disse que não "contesta pesquisa", em referência ao levantamento do Datafolha divulgado na quinta (22) que apontou que Pablo Marçal está empatado tecnicamente com Guilherme Boulo (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) nas intenções de voto.

Na sequência, Datena afirma que está preocupado porque denuncia "há muito tempo a infiltração do PCC na política de São Paulo e do Brasil" e, na sequência, menciona figuras do PRTB, como o presidente da legenda, Leonardo Avalanche. Avalanche, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, foi gravado dizendo que teria ligação com a facção criminosa, o que foi posteriormente negado pelo diretor partidário.

— O senhor Pablo Marçal é bancado por um presidente de um partido que é um sujeito que se gaba por aí que soltou o André do Rap da cadeia, que tem ligação também com o Piauí, outro criminoso perigoso, importante na cadeia de comando do PCC, que foi solto de Catanduvas em progressão de pena. É irmão do Marquito, que tem até foto com o Marçal — disse Datena. Veja:

Tabata postou nesta madrugada um vídeo em que vincula Marçal a pessoas próximas à facção paulista PCC. Entre os nomes está o do influenciador Renato Cariani, réu por tráfico de drogas.

— Tem uma figura que liga todos esses elementos e tem uma coisa que todos eles fazem. Não vou permitir que a nossa cidade caia nas mãos dessa gente — disse ainda a parlamentar.

Procurada, a equipe de Marçal não comentou o conteúdo das falas de Tabata e Datena até a publicação desta matéria.

