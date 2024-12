A- A+

Câmara dos Deputados De encontro com Derrite a vaquejada: Motta pede votos e fecha acordos mesmo com eleição consolidada Apenas na última semana, Motta se reuniu com dez bancadas estaduais e duas frentes temáticas da Câmara

Com amplo arco de apoios para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara e prestes a ser eleito por expressiva maioria, Hugo Motta (Republicanos-PB) tem cumprido uma intensa agenda de compromissos para conseguir mais votos de parlamentares de variados espectros políticos.



Nas últimas semanas, por exemplo, o deputado paraibano visitou Alagoas, onde compareceu a uma vaquejada ao lado de Lira, se reuniu com o governador Paulo Dantas (MDB-AL) e conseguiu o compromisso da bancada alagoana, que reúne parlamentares adversários do presidente da Casa no cenário local. A variedade de partidos representados no encontro mostra como Motta tem feito das agendas uma forma de conseguir votos todas as coligações: estavam presentes os deputados Isnaldo Bulhões (MDB-AL), líder do partido na Câmara, Paulão (PT-AL), Luciano Amaral (PV-AL) e Daniel Barbosa (PP-AL).

Apenas na última semana, Motta se reuniu com dez bancadas estaduais e duas frentes temáticas da Câmara. Sem perder tempo, o político que tem ligado para cada um dos deputados federais, esteve também com o secretário de Segurança de São Paulo, o deputado licenciado Guilherme Derrite (PL), e se comprometeu com pautas da bancada da bala. Em uma manifestação que saltou aos olhos dos governistas, Motta conseguiu o apoio da bancada do agro, ao dar aval a temas espinhosos, como projetos que versam sobre invasores de terras e têm como foco o Movimento dos Sem Terra (MST).

Entre os pedidos do agro, há textos que classificam as invasões de terra como terrorismo, por exemplo. Também há propostas que impedem invasores de serem inscritos em programas de auxílio pagos pelo governo, como o Minha Casa Minha Vida, além de concorrer a cargos públicos e receber créditos rurais.

— Sempre estivemos juntos nas causas da FPA, entendemos que as pautas defendidas trazem avanços significativos para este país. Os avanços do agro estão por aí e falam mais do que qualquer palavra que eu possa expressar. Precisamos manter uma agenda pelos próximos dois anos de projetos prioritários para a frente. Queremos fortalecer a frente e o agronegócio brasileiro. O que esta Frente defende é bom para o Brasil e terá o nosso irrestrito apoio — afirmou ao receber o apoio.

No mês passado, ao som de música gospel, Motta recebeu o apoio da bancada evangélica em um evento em Brasília marcado por manifestações de fé. Nesta semana, o político se reuniu com a Frente Parlamentar da Educação para ouvir as principais demandas e colher o apoio.

Mesmo em meio a uma agenda tão atribulada em Brasília, Motta conseguiu tempo para atender o seu estado natal, a Paraíba: o deputado participou da cerimônia de entrega, feita pela Codevasf, de mais de 20 máquinas e equipamentos para municípios paraibanos. A entrega foi celebrada pela avó dele, a deputada estadual Francisca Motta.

"Trabalho! Agradecemos ao deputado federal Hugo Motta que entregou mais de R$ 8 milhões em investimentos para os municípios paraibanos, com 24 máquinas pela Codevasf. Só na nossa base política cerca de R$ 1,7 milhão em conquistas", postou nas redes sociais.

Veja também

JUSTIÇA Maioria do STF nega recurso para tirar Moraes do inquérito do golpe