EUA De olho em 2026: Zema, Tarcísio e Ratinho Júnior acenam ao bolsonarismo com eleição de Trump Entre comentários como 'vitória do conservadorismo' e 'sinal verde', governadores de direita exaltam eleição do republicano nos EUA

A eleição do candidato republicano Donald Trump nos Estados Unidos movimenta a política brasileira na manhã desta quarta-feira. Governadores de direita que tentam se cacificar para as eleições presidenciais de 2026 parabenizam o norte-americano em um claro aceno à base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). São nomes como Tarcísio de Freitas (São Paulo), Romeu Zema (Minas Gerais) e Ratinho Júnior (Paraná).

Diretamente de uma missão internacional na China, o governador mineiro parabenizou a população americana pela escolha. Segundo o político do Partido Novo, a eleição de Trump representa a "insatisfação com os governos de esquerda".

Trata-se de mais um gesto político do governador tendo em vista seu projeto presidencial daqui dois anos. Como o Globo mostrou nesta semana, ele tem intensificado suas críticas ao governo federal, comandado por Lula (PT), e se alinhado ao bolsonarismo em temas-chaves.

Em meio à inelegibilidade do ex-presidente, outros governadores fazem um movimento semelhante. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Júnior (PSD) também tentam se viabilizar.

No caso do gestor paulista, que está em seu primeiro mandato no estado, há dúvidas se ele irá concorrer à reeleição ou disputar o Palácio do Planalto. Em entrevista ao portal Metrópoles nesta terça-feira, ele negou qualquer pretensão:

— Meu candidato para 2026 é Bolsonaro. Acredito na reversão da inelegibilidade — afirmou.

De toda forma, nesta quarta-feira, Tarcísio caracterizou a eleição de Donald Trump como uma "vitória do conservadorismo, do patriotismo, da prosperidade, da liberdade".

Já o paranaense Ratinho Júnior escreveu em suas redes sociais que a "maior democracia do mundo" deu um "sinal verde" a Trump. "O Paraná continuará dialogando com os americanos para fortalecer uma relação comercial exitosa para os dois lados", disse.

Fora deste projeto político de 2026, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), se uniu ao coro de parabenizações. "Que sua vitória inspire, em todo o mundo, o sentimento de patriotismo, liberdade e os valores que fazem uma grande nação", fez votos.

O discurso de que a vitória de Trump nas eleições americanas pode ter reflexos no restante do mundo aparece na repercussão. Aliados de Bolsonaro encaram o resultado como um preâmbulo de que, em 2026, um candidato de direita possa vir a derrotar Lula ou o candidato do governo federal nas urnas.

