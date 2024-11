A- A+

RIO DE JANEIRO G20: e pirarucu a nhoque de mandioca, saiba o que os líderes têm saboreado no Museu de Arte Moderna Chefes de estado têm almoçado na própria mesa de reuniões no segundo andar do Museu

Ddebater o futuro do mundo e como conciliar e como conciliar temas como as mudanças climáticas é capaz de abrir o apetite de qualquer num. Nas reuniões do G20, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Flamengo, o cardápio está sob a responsabilidade da chefe de cozinha paulista Morena Leite, de 44 anos.



O prato principal da segunda-feira tinha duas opções: uma receita à base de peixe pirarucu e espetinho de costela de carne desfiada. Havia várias opções de acompanhamento. Um deles é um prato típico do nordeste, o rubacão, um arroz geralmente feito com feijão fradinho e queijo coalho.

No primeiro dia, o presidente Lula escolheu o espetinho de costela. No cardápio desta terça-feira, as principais opções são nhoque de mandioquinha e estrogonofe de carne. Entre as sobremesas à disposição, está um pudim feito à base de castanha do pará e mousses.

A família de Morena se tornou conhecida pela comida oferecida pelos restaurantes Capim Santo, sendo que o primeiro deles foi aberto em Trancoso (BA) há quase 40 anos.

