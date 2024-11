A- A+

IMAGEM G20: primeiro-ministro do Japão compartilha foto com amanhecer em Copacabana Shigeru Ishiba, hospedado no bairro por conta da cúpula do G20, compartilha em seu Instagram o registro

A presença de líderes mundiais no Rio para a cúpula do G20 está proporcionando a eles uma renovação no feed do Instagram.



Na manhã desta terça-feira (19), Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, hospedado em um hotel no Posto 4 de Copacabana, foi quem causou inveja aos seguidores ao compartilhar registro do amanhecer na princesinha do mar.

Com o céu alaranjado contrastando com o mar, enquanto o Forte de Copacabana aparece ao fundo iluminado em verde e amarelo, a foto tirada por Ishiba é acompanhada da legenda "Amanheceu em Copacabana".



A vista para o cartão-postal antecede o último dia da Cúpula de Líderes do G20, que é realizada no Museu de Arte Moderna, no Flamengo.

