G20 Enquanto Macron debate, primeira-dama da França passeia na Praia de Copacabana Presidente está reunido com outros líderes mundiais na Cúpula do G20

O presidente da França, Emmanuel Macron, desembarcou no Rio neste domingo, para participar da Cúpula de Líderes do G20. Enquanto ele está reunido com outras autoridades no Museu de Arte Moderna (MAM), no Flamengo, a primeira-dama francesa, Brigitte Macron, aproveitou para caminhar pelo calçadão de Copacabana no início da tarde desta segunda-feira.

Macron está hospedado no hotel Fairmont, no Posto 6 de Copacabana, mesmo local em que estão, por exemplo, o presidente Lula e o chanceler alemão Olaf Scholz. Depois de o francês viralizar caminhando na orla de paletó e gravata durante a madrugada, há até rumores de que o presidente francês caminhou à praia de Ipanema no início da manhã.

Durante esta tarde, uma moradora de Copacabana estava caminhando pela praia, quando encontrou Brigitte, que usava óculos escuros e um blazer branco. De calça jeans e tênis, a primeira-dama francesa era acompanhada por uma pequena comitiva na altura da Rua Almirante Gonçalves, no Posto 5.

Macron e Brigitte na praia

Vestindo terno, o líder francês caminhou pelo calçadão da praia acompanhado pela esposa, Brigitte Macron, e uma pequena comitiva por volta das 23h deste domingo. A cena chamou a atenção de quem caminhava pela praia.

"Eu vi. Eu filmei. Não estou acreditando. Macron aqui falando com o povo, todo vereador. Muito aleatório", comentou surpreso um internauta, que fez imagens do passeio. "Essa é a esposa dele", identificou uma mulher que estava numa bicicleta.

A mesma mulher postou nas redes sociais dela uma selfie ao lado do presidente francês com a legenda "Eu e Macron meu amigo de BRT", brincado com o fato de que o estrangeiro estava passeando pela orla de Copacabana como um cidadão comum, que ela pode encontrar facilmente numa viagem de ônibus.

