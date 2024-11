G20: de camiseta e short, Macron madruga para correr na orla

A- A+

Acompanhado por seguranças, o presidente da França, Emannuel Macron, resolveu testar a forma física esta manhã na praia de Copacabana. De short e camiseta de malha, Macron correu cerca de três quilômetros pela orla da Avenida Atlântica entre 7 e 8 horas No retorno ao Hotel Fairmont, no posto 6, onde está hospedado, ainda acenou para populares que estavam pelo local.

Macron se exercitou horas antes do início do segundo e último dia da reunião de Cúpula do G20, mo Museu de Arte Moderna (MAM). O líder francês já havia caminhado de paletó e gravata por Copacabana ao chegar ao Brasil, por volta das 23h de domingo com a mulher Brigitte e tirou selfies com populares.

Dentro desse espírito de líderes em forma, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, também corre na orla no último domingo, deu um mergulho e até apitou uma partida de futebol de areia. No mesmo dia, visitou Santa Teresa onde acompanhou, serviu e comeu bacallhau em um restaurante.

Veja também

PLANO GOLPISTA Fuzis, artefato explosivo e envenenamento: "alto poderio bélico" em plano de kids pretos, aponta PF