ELEIÇÕES 2024 Quais candidatos venceram os debates da TV Globo nas capitais? Veja o que diz o Datafolha Rodada de pesquisas divulgadas neste sábado (5) perguntou aos entrevistados os melhores no encontro televisivo

As pesquisas de intenções de voto nas principais capitais do país divulgadas no início da noite deste sábado (5) pelo Datafolha trazem também a opinião dos eleitores sobre o desempenho dos candidatos nos debates promovidos pela Rede Globo e suas afiliadas na última quinta-feira.

Os questionários aplicados em milhares de entrevistas nas maiores cidades do país entre 4 e 5 de outubro incluiu a pergunta: quem foi melhor no debate da TV Globo. Veja a seguir os mais bem avaliados em algumas capitais.

Recife

Na capital pernambucana, onde o prefeito João Campos (PSB) é favorito à reeleição no primeiro turno com mais de 70% das intenções de voto, os espectadores do debate da TV Globo também deram vantagem ao atual governante.

Na pesquisa do Datafolha, 53% apontam Campos como o vencedor do debate. Para 4%, o bolsonarista Gilson Machado (PL) teve o melhor desempenho. Daniel Coelho (PSD) e Dani Portela (PSOL) foram escolhidos por 3% e 2%, respectivamente.





Para 2% nenhum dos quatro venceu. E 36% dos eleitores não souberam avaliar quem foi melhor no debate.

Rio de Janeiro

Na capital fluminense, 37% dos entrevistados pelo Datafolha viram o debate dos candidatos à prefeitura na TV Globo. Quase metade desses eleitores (48%) não soube avaliar qual dos candidatos teve o melhor desempenho. Para 5%, não houve vencedores.

O prefeito Eduardo Paes (PSD), que concorre à reeleição, foi o mais citado como o de melhor desempenho no debate. Foi escolhido por 31% dos que viram o programa. Ramagem foi apontado como vencedor por 10%. Tarcísio Motta (PSOL) foi escolhido por 4%.

Belo Horizonte

Num debate marcado pela gafe do prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), o rival Bruno Engler (PL) foi o que melhor pontuou na avaliação dos eleitores sobre o desempenho no evento.



O bolsonarista foi apontado o melhor no debate por 10% dos entrevistados. Em seguida, Mauro Tramonte (Republicanos) foi escolhido vencedor do debate por 8%.

Fuad, que durante o debate chamou de "revolução" o golpe militar de 1964 enquanto tentava atrair votos de eleitores de esquerda, foi o terceiro mais votado quanto ao desempenho no debate: 7% dos entrevistados disseram que ele foi o melhor. Em seguida, foram citados Gabriel Azevedo (MDB), com 7%; e Duda Salabert (PDT), com 4%. Rogério Correia (PT) e Carlos Viana (Podemos) foram citados por 1%.

