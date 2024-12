A- A+

investigação Defesa de Braga Netto diz que vai comprovar que ele não tentou obstruir as investigações General do Exército foi preso nesta manhã após ter sido indiciado em investigação que apura trama golpista

A defesa do general do Exército Walter Braga Netto afirmou, na tarde deste sábado, que irá comprovar que não houve tentativa de obstrução das investigações, motivo pelo qual o candidato a vice-presidente nas eleições de 2022 foi preso nesta manhã.

"Entretanto, com a crença na observância do devido processo legal, teremos a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução as investigações", diz o posicionamento.

Em nota, os advogados Luís Henrique Cesar Prata, Gabriella Leonel Venâncio e Francisco Eslei de Lima afirmaram que irão se manifestar nos autos do processo quando tiverem ciência de todos os fatos que levaram à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Walter Braga Netto foi preso nesta manhã pela Polícia Federal no Rio de Janeiro.

Ele havia sido indiciado por suspeita de participação na trama golpista que sucedeu as eleições de 2022 e teria tentado conseguir informações acerca da delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Mauro Cid.

A prisão ocorreu em um sábado porque a Polícia Federal aguardava o seu retorno de uma viagem. O militar estava na região Nordeste do país quando saiu a determinação da prisão, na última quinta-feira, dia 12.

