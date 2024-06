Depois de arquivar pedido de cassação de Janones, Conselho de Ética também absolve Glauber Braga

A- A+

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou nesta quarta-feira um pedido de cassação contra o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). A decisão da comissão se dá uma semana após sessão que absolveu o deputado federal André Janones (Avante-MG) e terminou em confusão com troca de empurrões.

Autor da representação, o Partido Liberal (PL) pedia a cassação do mandato do deputado. O pedido foi apresentado após Glauber protagonizar embates físicos em abril com o membro do MBL Gabriel Costenaro e o deputado Kim Kataguiri (União-SP), um dos fundadores do movimento. Glauber expulsou, aos chutes, Costenaro do interior da Casa.

O relator do processo, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) alegou “ausência de justa causa” e votou pelo arquivamento do processo. O parecer do relator foi seguido pela maioria do Conselho, que aprovou o relatório por 9 votos a favor e 4 contra.

Nesta quarta-feira, também estava prevista a leitura do plano de trabalho da relatora do processo de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), acusado de ser mandante da morte da vereadora Marielle Franco. O Conselho, no entanto, votou pela inversão de pauta para analisar o processo de Glauber Braga, e desse modo a pauta deve entrar na próxima sessão do colegiado.

A decisão pelo arquivamento do processo contra Glauber acontece uma semana após a o mesmo Conselho também livrar o deputado federal André Janones de outro pedido de cassação.

A sessão realizada na semana passada foi conturbada e ficou marcada por confusão. Após o Conselho votar pelo arquivamento do processo de Janones, deputados da oposição cercaram o parlamentar. A ação foi o estopim da confusão entre os parlamentares. O deputado foi escoltado para fora da sessão pela polícia legislativa, mas a briga continuou nos corredores da Câmara.

Em reação ao episódio, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) apresentou uma proposta para tentar coibir brigas entre deputados da Casa. Lira propõe que a Mesa Diretora aplique "afastamentos cautelares" quando entender que um parlamentar infrigiu os limites do código de ética da Casa.

Veja também

CASO MARIELLE Relatora de processo contra deputado Chiquinho Brazão pede mais tempo