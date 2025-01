A- A+

Curitiba Depois de dois mandatos como vice, Eduardo Pimentel (PSD) toma posse como prefeito de Curitiba Novo chefe do Executivo já anunciou redução do valor da passagem de ônibus aos domingos e feriado na capital paranaense

Eduardo Pimentel (PSD) tomou posse nesta quarta-feira como o 83º prefeito de Curitiba. Aliado do atual chefe do Executivo, Rafael Greca, ele já anunciou o secretariado que comporá o primeiro escalão da capital paranaense.

Na lista, estão a vereadora Amália Tortato (Novo), que assume a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH), e a manutenção de Marilza Dias no comando da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMAS). Ela ocupa o cargo desde 2017.

O primeiro compromisso do novo prefeito também já foi divulgado: nesta quinta-feira, às 8h30, ele assinará um decreto que reduz em 50% o valor da passagem do transporte coletivo aos domingos e feriados em Curitiba.

A tarifa Domingão Paga Meia já começa a valer para a população a partir do dia 5 de janeiro. O benefício, com passagem a R$ 3,00, será válido para pagamento em dinheiro e cartões (transporte, débito e crédito).

Neste ano, a cidade deve discutir a nova concessão do transporte coletivo, prevista para setembro, que vai definir as empresas que vão operar a frota de veículos, a transição da matriz energética, as novas tecnologias aplicadas para melhorar a vida dos passageiros e o cálculo dos custos tarifários para o sistema. Um dos objetivos de Pimentel é reduzir a tarifa.

O outro projeto importante de 2025 é a revisão do Plano Diretor, que vai estabelecer e organizar a ocupação do espaço na cidade nos próximos anos, com uma política de desenvolvimento urbano, ambiental, social e econômica.

Neto do ex-governador do Paraná Paulo Pimentel, Eduardo é curitibano e tem 40 anos. Casado com a publicitária e empresária Paula Mocellin, é pai de três filhos e formado em Administração. Em 2016 e 2020, foi eleito vice-prefeito na chapa de Greca. No entanto, trabalhou como secretário municipal de obras, entre 2017 e 2019, e, em janeiro de 2023, foi nomeado secretário estadual das Cidades.

