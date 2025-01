Sebastião Melo toma posse em Porto Alegre para o segundo mandato

A- A+

O prefeito Sebastião Melo ( MDB) foi empossado nesta quarta-feira pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre (RS). Ele foi reeleito em 2024 com 61,53% dos votos válidos mesmo após sofrer pesadas críticas após as enchentes na capital gaúcha em maio do ano passado, maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul e agravadas por falhas no sistema de drenagem da capital.

Melo é advogado, tem 66 anos e entrou para a política quando foi eleito pela primeira vez como vereador de Porto Alegre, em 2000. Após três mandatos consecutivos, que duraram até 2012, foi eleito vice-prefeito na chapa de José Fortunati. Na eleição seguinte, em 2016, tentou a prefeitura, mas foi derrotado por Nelson Marchezan Júnior.

Em 2018, o emedebista foi eleito deputado estadual, mas deixou o cargo em 2020 para disputar novamente a prefeitura de Porto Alegre. Com 54,6% dos votos, o advogado foi eleito no embate contra outro nome forte da esquerda local: a ex-deputada federal Manuela D'ávila (PCdoB).

Reabertura de prédio histórico

Depois da posse na Câmara de Vereadores, o prefeito fará um ato na Usina do Gasômetro, um dos principais símbolos culturais de Porto Alegre. O evento marcará a reabertura do espaço depois de sete anos de interdição. Esse é um prédio histórico de quase 100 anos, localizado às margens do Guaíba.

A Usina do Gasômetro foi fechada em 2017 devido a problemas estruturais. A obra, iniciada em 2020 e com previsão de 15 meses, enfrentou desafios como atrasos para atualização do projeto e o impacto da enchente de maio, que destruiu parte do térreo, que já havia sido revitalizado.

A cheia causou problemas na rede elétrica, nos elevadores e no piso, que já estavam prontos. No térreo, a água alcançou quase um metro de altura.

Além dos eventos culturais e um teatro, a Usina deve abrigar quatro restaurantes, cuja abertura ocorrerá em uma etapa futura, ainda sem data definida.

