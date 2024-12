A- A+

PGR Deputado do PL é denunciado por injúria contra Erika Hilton durante sessão de CPI Denúncia foi enviada pela PGR ao STF e está com Cármen Lúcia

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o deputado federal Abílio Brunini (PL-MT), recém-eleito prefeito de Cuiabá (MT), por injúria contra a deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP).

A denúncia diz respeito ao episódio ocorrido em julho de 2023, quando Brunini insinuou que Erika oferecia serviços de prostituição enquanto a psolista discursava em sessão da CPI dos Atos Golpistas.

O deputado fez ofensas fora do microfone, mas colegas confirmaram o teor das declarações. Ele será investigado pelo crime de injúria, que prevê pena de até seis meses de prisão.

A relatora do caso, ministra Cármen Lúcia, designou a realização de uma audiência em janeiro para discutir com a defesa do deputado um acordo, quando o acusado admite o crime, mas não é levado a julgamento, tendo que pagar multa ou prestação de serviço.

Somente após essa audiência é que o STF analisará se recebe ou não a denúncia e, assim, torna o deputado federal réu pelos crimes contra a parlamentar.

