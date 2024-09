A- A+

Câmara dos Deputados Deputado do União Brasil diz que Lira "traiu" Elmar em disputa pela presidência da Câmara Presidente da Câmara ainda não admitiu ter um candidato favorito, mas parlamentares veem mudança de postura com entrada de Hugo Motta

O deputado Alexandre Leite (União-SP) acabou admitindo ao microfone do Conselho de Ética da Câmara, nesta quarta-feira, o que parlamentares do União Brasil veem manifestando nos corredores desde a reviravolta na sucessão da presidência da Casa.

— Não há ninguém que esteja mais descontente com o presidente Arthur Lira (PP-AL) do que eu e o deputado Leur. O presidente Arthur Lira traiu o deputado Elmar [Nascimento, União–BA]. Ele traiu o nosso Líder, o deputado Elmar, colega de estado do deputado Paulo Magalhães. Não há ninguém mais descontente com o deputado Arthur Lira do que nós. Então, não há ninguém coadunado com o presidente Arthur Lira para querer uma condenação prévia— disse Leite ao apoiar a continuidade do processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ)

Elmar era considerado como favorito na disputa pela sucessão do presidente da Câmara, mas sofreu um revés com a decisão do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, de retirar sua candidatura e lançar o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB), que é líder do partido.

A mudança ensejou em um recuo do apoio de Lira a Elmar. Embora, Lira não tenha se manifestado oficialmente sobre isso até o momento.

O deputado baiano se mantém na disputa, com o apoio da bancada do seu partido.

Ele também busca o apoio do governo e deve se reunir Lula.

Em sinalização da bancada do União Brasil, de apoio ao governo e também de insatisfação a Lira, os parlamentares da sigla tentaram esvaziar na terça-feira a sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para votar o PL da Anistia, uma demanda da direita a Lira.

Motta já recebeu sinalização de apoios do PL e do PP, partidos que Elmar buscava atrair, e também fez reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por outro lado, partidos menores, como PDT, PSDB, PRD e Solidariedade dizem que mantêm o apoio a Elmar.

Tanto o líder do Republicanos, quanto o do União Brasil são próximos de Lira.

Até aliados de Motta reconhecem que Elmar tem uma proximidade pessoal maior com o chefe da Casa, mas, ao mesmo tempo, interlocutores de Lira dizem que o deputado do PP tem demonstrado preferência pelo apoio ao deputado do Republicanos.

Lira tenta um acordo com Elmar para que ele se retire da disputa, mas o parlamentar do União ainda não cedeu.

O entendimento é que Elmar ficou marcado como um candidato que seria ruim para o governo e que isso impede o líder partidário de ser um nome de consenso na Casa.

O chefe da Câmara busca alguém que agrade tanto o Palácio do Planalto, quanto a oposição e vê Motta sendo mais capaz disso do que Elmar.

