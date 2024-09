Deputados federais e senadores já doaram mais de R$ 1 milhão a aliados

A- A+

Deputados federais e senadores já doaram R$ 1.075.125 para campanha eleitoral de aliados candidatos a prefeito e vereador em vários estados. Em números absolutos, a maior doação foi de R$ 100 mil, feita pelo deputado Toninho Wandscheer (PP-PR) para a campanha de Marco Marcondes (PSD-PR), candidato à reeleição em Fazenda Rio Grande, no Paraná, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Empatado em primeiro lugar aparece o também deputado Yury do Paredão (MDB-CE), que doou R$ 100 mil para campanha do deputado estadual do Ceará Fernando Santana (PT), candidato a prefeito de Juazeiro do Norte (CE).O deputado federal Misael Varella (PSD-MG) foi o parlamentar que mais realizou doações para campanhas eleitorais.

Ele indicou recursos para candidatos a prefeitos e vereadores em diferentes cidades mineiras. A maior doação de Varella foi para a campanha de Toninho Da Fibrarp (PRD), candidato à Prefeitura de Teixeiras (MG), no valor de R$ 20 mil. O TSE determina que qualquer valor doado ou repassado para as campanhas eleitorais seja declarado junto à Justiça Eleitoral.

Os dados são públicos e podem ser acessados por meio do DivulgaCand. O TSE também permite que candidatos às eleições recebam doação de pessoas físicas para custear despesas das campanhas eleitorais. O primeiro turno das eleições está marcado para 6 de outubro em 5.569 municípios brasileiros.

Caso necessário, o segundo turno deve ocorrer no dia 27 do mesmo mês. Segundo dados do TSE, há 155.912.680 eleitores aptos a votar nas eleições municipais, sendo a maioria do eleitorado composto por mulheres.





