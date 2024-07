A- A+

inclusão É preciso de mais mulheres no governo para que a gestão fique melhor, diz Lula O presidente também disse que governantes precisam de fiscalização, no sentido de ser importante para o governo as cobranças da sociedade civil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 17, que o governo precisa de mais mulheres. Atualmente, há nove no ministério do petista.



No começo da gestão, em janeiro de 2023, eram 11 mulheres - Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte para dar lugar a André Fufuca e Daniela Carneiro saiu da pasta do Turismo, hoje ocupada por Celso Sabino.

"Quero cumprimentar nossa querida companheira Esther Dweck ministra da Gestão, que é outra companheira que faz jus à gente ter trazido mais mulheres para o governo e faz a gente ter a ideia de que é preciso de mais mulheres ainda para que o governo fique melhor", declarou o petista em discurso no encerramento da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

O petista disse que sua mulher, Janja Lula da Silva, o instruiu a tomar cuidado com as palavras em seu discurso porque a plateia do evento tem "sensibilidade aguçada". O presidente afirmou que precisa aprender com os presentes na solenidade sobre como se direcionar às pessoas com deficiência.

Lula também disse que governantes precisam de fiscalização, no sentido de ser importante para o governo as cobranças da sociedade civil.

"Uma pessoa com deficiência não está impossibilitada de nada. Muito menos de dizer o que pensa, o que deseja, e fazer as críticas necessárias que têm que fazer aos governantes. Porque governantes precisa de fiscalização, governante precisa de acompanhamento", declarou o petista.



