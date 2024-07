A- A+

BRASIL Lula diz que discute política e economia com Janja e que recebe muito "não' Presidnete Lula afirmou também que estabelece uma relação "muito verdadeira com as pessoas" e que por isso não tem problema a receber opiniões e críticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na terça-feira (16) que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, está entre as pessoas que mais o confronta dentro do governo. De acordo com o presidente, Janja gosta de discutir um leque variado de temas, incluindo política, economia e questões de gênero.

— A Janja é uma pessoa que diz não para mim muitas vezes. Ela quer discutir economia, política, direitos humanos, política de gênero, e eu acho maravilhoso porque vc tem a oportunidade de tomar café da manhã, almoço, janta, discutindo algo importante

Lula afirmou também que estabelece uma relação "muito verdadeira com as pessoas" e que por isso não tem problema a receber opiniões e críticas.

— Eu estabeleço com as pessoas uma relação muito verdadeira. Isso com meus ministros, isso com quem não é do meu governo, deputados. Ou seja, ninguém está proibido de falar comigo o que quer falar. Jamais ficarei de biquinho, jamais ficarei de cara feia porque você disse uma coisa que eu não gosto.

O presidente ainda afirmou que tem discussões "sinceras" com ministros e rechaçou a ideia de que é menos acessível para debates neste mandato em comparação aos anteriores.

— Eu tenho discussões sinceras no governo com muitos ministros e acho que as pessoas podem dizer não a hora que quiserem dizer não. Eu gosto muito de ouvir [...] Não é verdade que eu tive mais convivência no primeiro e no segundo mandato do que agora.

