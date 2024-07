Lula diz que Trump 'vai tentar tirar proveito' de atentado em comício: 'Isso comove'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump "vai tentar tirar proveito" do atentado durante comício na Pensilvânia no último sábado, 13, nas eleições presidenciais.

- Eu, sinceramente, acho que o Trump vai tentar tirar proveito disso. Aquela foto dele com o braço erguido, aquilo se fosse encomendado não saia melhor. Mas de qualquer forma ele vai explorar isso, e cabe aos democratas encontrar um jeito de não permitir que isso seja a razão pela qual ele possa ter votos --- afirmou Lula em entrevista à Record.

O petista argumentou que episódios de agressão, como o sofrido por Trump, "comovem a sociedade".

- É importante lembrar que o ser humano normal é mais emoção do que a razão. Então ele fica emocionado, deprimido e [diz]: ‘vou votar no coitadinho’ --- ressaltou. Lula também reforçou repúdio ao ataque: --- E não só com o presidente Trump, é a morte de um prefeito de uma cidadezinha do interior (...) É preciso que a gente volte a ter tolerância.