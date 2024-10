A- A+

Tratamento Eduardo Suplicy é diagnosticado com câncer linfático e passa por tratamento O deputado estadual identificou a doença em julho e passa por tratamento com imunoterapia

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) foi diagnosticado com um quadro de linfoma não Hodgkin e passa por tratamento com imunoterapia. De acordo com Suplicy, os exames "já apresentam bons resultados". Ele passa por cuidados com a equipe do hematologista Celso Arrais.

Em nota, Suplicy afirmou que, por recomendação médica, está com "atividades públicas restritas por conta da baixa imunidade". E diz que segue "exercendo normalmente o mandato de deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo, com pequenas pausas nos períodos mais delicados do tratamento".

Na semana passada, ele teve um quadro de pneumonia, mas segue o tratamento em sua casa "recebendo todo apoio e aconchego da família". Ele ainda afirmou que votou nas eleições municipais: "fiz questão de dar o meu voto para Guilherme Boulos e Marta Suplicy".

Na nota encaminhada à imprensa, Suplicy ainda falou sobre seu estado geral de saúde. "Sempre tive uma vida saudável e esportiva que estou mantendo com aulas de ginástica, tratamentos auxiliares com a cannabis medicinal e alimentação equilibrada", afirma. " Minha prioridade agora é seguir o tratamento médico, mas em breve atenderei aos pedidos da imprensa. Conto com a compreensão, orações e energias positivas e, desde já, agradeço as manifestações de carinho e afeto".

Esse tipo de câncer que afeta o sistema linfático já foi enfrentado por outras personalidades, como o ator Reynaldo Gianecchini e a escritora Glória Perez. O sambista Jorge Aragão também passou pelo mesmo diagnóstico, hoje em remissão.

A doença, que afeta 1,5 milhão de pessoas em todo mundo, ataca o sistema linfático, responsável pela imunidade do organismo, defendendo-o de vírus, bactérias e outras ameaças externas. Em estágio inicial, as chances de cura são bastante altas.

