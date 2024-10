A- A+

Eleições 2024 Eleição para prefeito em Inhaúma (MG) termina empatada e decisão é feita pela idade dos candidatos Zula é eleito após empate com Carlinhos graças ao critério de desempate do Código Eleitoral

Na cidade de Inhaúma, no interior de Minas Gerais, a eleição para prefeito resultou em um empate númerico. Os candidatos Max de Oliveira, conhecido como Zula (Republicanos), e Carlinhos Piloto (Solidariedade) receberam exatamente 2.434 votos cada um, levando à aplicação do critério de desempate previsto no Código Eleitoral brasileiro.

De acordo com o Artigo 110 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, em caso de empate, o candidato mais velho é considerado eleito. Zula, com 62 anos, superou Carlinhos, que tem 46, e assumirá a prefeitura do município. Essa será a quarta vez que Zula ocupará o cargo de prefeito, após ter sido eleito para dois mandatos consecutivos, de 2000 a 2004, e novamente de 2013 a 2016.

Com uma população de 6.239 habitantes, segundo o Censo de 2022, Inhaúma se junta a outras cidades pequenas do Brasil onde empates eleitorais são mais comuns. Nas eleições de 2020, municípios como Caraúbas (PB), Kaloré (PR) e Jardinópolis (SC) também vivenciaram situações semelhantes, com desempates decididos pela idade dos candidatos.

