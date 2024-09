Eleições 2024: João Campos é o 1º no NE e 2º no País com chances de ser campeão de votos

Faltando apenas duas semanas para as eleições, pelo menos oito prefeitos de capitais despontam com amplo favoritismo nas pesquisas. Em Maceió, Macapá, Salvador, São Luís, João Pessoa, Recife, Rio de Janeiro e Boa Vista, os prefeitos podem se reeleger no primeiro turno. Pelo sentimento dos mais variados institutos também já é possível prever os campeões de voto.

Pelo menos até o momento, o que detém o maior percentual de intenção de voto é o prefeito Doutor Furlan, candidato à reeleição em Macapá, com impressionantes 86,2%. Ele é seguido pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), que tem em média 77%, e pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), que tem 74% das intenções de voto.

Em seguida, aparece João Henrique Caldas, o JHC (PL), de Maceió, com 73%. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio de Janeiro, tem em média 58% das intenções de voto, enquanto o prefeito de São Luis, Eduardo Braide (PSD), tem 60% em média. Cícero Lucena (PP), prefeito de João Pessoa, aparece com 53%.

Em Boa Vista, na região Norte, o prefeito Arthur Henrique (MDB) tem 62,6% das intenções de voto e Mariana Carvalho (União Brasil), que concorre à Prefeitura de Porto Velho, é a única candidata com chances de ser eleita em primeiro turno, com percentual em torno de 55%. Se por um lado há prefeitos com grandes chances de reeleição e de ir ao segundo turno, existem aqueles abaixo nas pesquisas.

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza; Rogério Cruz (Solidariedade), de Goiânia; Adriane Lopes (PP), de Campo Grande; Edmilson Rodrigues (Psol), de Belém; e Dr. Pessoa (PRD), de Teresina, são alguns candidatos à reeleição que correm o risco de não disputar o segundo turno das eleições. Já nas cidades com eleitorado acima de 200 mil, uma em cada quatro caminham para ter um desfecho eleitoral no primeiro turno, segundo levantamento do Broadcast Político do Estadão, com base em pesquisas de intenção de voto.

Pelo estudo, 24 candidatos a prefeito nas 103 maiores cidades do País estão acima dos 50% das intenções de voto e são favoritos para se eleger no primeiro turno de votação. O caso mais emblemático de fenômeno eleitoral é o de Dr. Furlan (MDB), atual prefeito de Macapá e candidato à reeleição.

Em algumas pesquisas ele já chegou a pontuar 91% das intenções de voto, como a da Quaest, de 23 a 25 de agosto. O favoritismo de Furlan é tamanho que levou adversários a desistirem da disputa. Irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), um dos políticos mais influentes em Brasília e favorito para presidir o Senado a partir do ano que vem, Josiel Alcolumbre (União Brasil) costurou uma candidatura para tentar derrotar Furlan.

Em 2020, os dois foram ao segundo turno, mas o irmão de Alcolumbre acabou derrotado. Diante do amplo favoritismo do adversário, Josiel desistiu de concorrer a prefeito e será candidato a vereador.