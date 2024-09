Eleições 2024: TRE-PE alerta sobre golpes enviados por e-mail em nome da Justiça Eleitoral

A- A+

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) alerta sobre tentativas de golpes, enviadas por e-mail, utilizando o nome da Justiça Eleitoral solicitando dados pessoais dos eleitores. Na mensagem, os golpistas dizem que o cidadão foi convocado para ser mesário nas eleições municipais de 2024, junto a um link falso que solicita o CPF para consultar a suposta convocação.

O órgão informa, ainda, que a notificação para o serviço como mesário pode ser feita de forma on-line, mas a atualização do cadastro não é pedida, já que esses registros já constam no banco de dados eleitoral.

“Os mesários, todos, já foram convocados e nomeados para a função, desde 7 de agosto, houve a publicação desses eleitores que vão atuar como mesários. Então, se você recebeu uma mensagem dizendo que você foi convocado para ser mesário agora, desconfie”, alertou Acácio Leite, assessor de planejamento do TRE-PE.

No caso do recebimento da mensagem, o eleitor deve entrar em contato com o seu cartório eleitoral, para checar a informação. Caso se trate de uma fraude, a denúncia deve ser encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo número 1491, do SOS VOTO.

