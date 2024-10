A- A+

Única cidade do Agreste de Pernambuco com possibilidade de ter segundo turno, por conta da presença de mais de 200 mil eleitores aptos a votar, Caruaru optou por definir seu próximo prefeito já no primeiro turno. Apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), o atual ocupante do cargo e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro (PSDB), venceu a disputa, com 52,7% dos votos válidos em quase 100% das urnas apuradas. Zé Queiroz (PDT) terminou em segundo, com 34,18%.



Pinheiro, de 43 anos, lançou a candidatura à reeleição pela coligação “Avança Caruaru”, com apoios do Partido Progressista (PP), Podemos (PODE), Partido Renovação Democrática (PRD), Partido Novo (NOVO), Agir, Partido Social Democrático (PSD), Avante e Federação PSDB/Cidadania.

Formado em Marketing e MBA em Gestão Imobiliária, Pinheiro já atuou como membro da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic) e foi coordenador da Câmara Setorial dos Corretores de Imóveis.

O candidato, que era vice-prefeito anteriormente, assumiu o cargo após a então prefeita da cidade, Raquel Lyra (PSD), vencer a eleição para o Governo de Pernambuco, em 2022. Com o apoio político da governadora, Pinheiro tem como vice na chapa a ex-secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Dayse Silva (PSDB).

