AMÉRICA DO SUL Eleições no Uruguai: governo avalia que Lula ganhou aliado em embate com Milei Expectativa é de que Yamandú Orsi e Lula tenham visões comuns em várias áreas

A vitória de Yamandú Orsi nas eleições presidenciais do Uruguai, no domingo, é vista no governo como um ponto a favor do Brasil no embate com os diplomatas da gestão do argentino, Javier Milei. A avaliação em Brasília é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou um aliado de peso no Mercosul.

Orsi tomará posse em 1º de março de 2025. Sua vitória representa a volta da centro-esquerda ao poder.

Segundo auxiliares de Lula, a expectativa é que o futuro presidente uruguaio compartilhe com o Brasil visões comuns em áreas como políticas sociais e direitos humanos — pontos conflitantes nas relações de Milei com o Mercosul.





Para o governo Lula, a eleição de Orsi também deve ser comemorada por outra razão: pode reforçar a proposta brasileira de manter as negociações com parceiros fora do bloco em conjunto, e não separadamente. O atual presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, sempre insistiu em um acordo de livre comércio entre seu país e a China, o que não é consenso dentro do bloco.

Lula estará em Montevidéu, na semana que vem, para a reunião de presidentes do Mercosul. Existe a possibilidade de um encontro bilateral com Yamandú Orsi.

Na noite de domingo, Lula parabenizou o presidente eleito. Em uma rede social, disse que foi uma vitória para toda a região.

“Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional”, afirmou Lula.

