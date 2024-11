A- A+

PERNAMBUCO Eleições OAB-PE 2024: candidatos votam e prometem mudanças para novo triênio da Ordem Votações acontecem de forma on-line e presencialmente, na Recife Expo Center, no centro da capital pernambucana

A votação para eleger os novos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco - começou por volta das 9h desta segunda-feira (18), no Recife Expo Center, no bairro de São José, centro da capital. O pleito também acontece de forma on-line, pelo site oficial da Ordem.

Os candidatos Almir Reis, Fernando Santos Júnior e Ingrid Zanella abriram mão da comodidade e preferiram votar presencialmente, no Recife Expo Center. Eles efetivaram o voto, pouco depois que o pleito foi iniciado.

Com gritos de guerra, os apoiadores de Ingrid e Almir se encontraram, na porta do centro. Já os torcedores de Fernando chegaram pouco tempo depois.

Os três postulantes prometem mudanças na entidade Atualmente, a OAB-PE é presidida por Fernando Ribeiro Lins. Quem vencer as eleições vai comandar a Ordem entre 2025 e 2027.



Votação

O pleito começou às 9h, e o local é o único disponível para votação presencial. Em 2024, pela primeira vez, em 92 anos de história do órgão, os eleitores também poderão votar de forma on-line, no site oficial da instituição. O processo eleitoral vai até às 17h.

O voto é obrigatório para todos os advogados inscritos e adimplentes na OAB-PE, sob pena de multa equivalente a 20% do valor da anuidade. Nos casos de ausências, o prazo para apresentar a justificativa é de 30 dias, contados a partir do dia útil seguinte à data da eleição.

