A- A+

CEARÁ Em Fortaleza, Ciro se isola após maior parte do PDT sinalizar que será base de prefeito petista Seis dos oito parlamentares eleitos na capital cearense estarão no governo de Evandro Leitão

Após ver seu ex-aliado sair vencedor nas eleições municipais de Fortaleza, o ex-ministro Ciro Gomes ( PDT) segue tendo reveses na política da capital cearense: o prefeito eleito e ex-pedetista, Evandro Leitão (PT), terá em sua base seis dos oito vereadores do PDT. A decisão de proximidade dos parlamentares com Leitão isola o grupo político do ex-ministro, que defende uma oposição ao PT.

As exceções na bancada são PPCell, que fez campanha para o bolsonarista André Fernandes (PL) no segundo turno das eleições, e Jânio Henrique, que é próximo ao ex-prefeito Roberto Cláudio, um dos principais aliados de Ciro.

As eleições de Fortaleza representaram uma derrota para Ciro, que viu o atual prefeito e aliado, José Sarto, ficar em terceiro lugar. No segundo turno, o PDT não se posicionou formalmente, mas aliados do ex-ministro fizeram campanha para Fernandes. Em contrapartida, o presidente nacional da sigla, André Figueiredo, declarou voto em Evandro Leitão.

O caminho natural para a sigla, em termos ideológicos, seria migrar para o petista, mas as mágoas eram muitas. Além do desejo dos ciristas em ser oposição ao PT no estado, havia um desconforto pessoal com Evandro Leitão.

Ex-pedetista, o deputado estadual esteve no partido até dezembro passado e integra o grupo político do senador Cid Gomes, que está hoje no PSB. Evandro Leitão foi o primeiro cidista a deixar a sigla, após conseguir uma vitória judicial.

O grupo de Cid provocou uma verdadeira debandada no partido por divergências internas: eles queriam ser base do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula, ambos do PT.

O mau desempenho do PDT não foi apenas em Fortaleza: a sigla passou de 67 prefeituras para cinco no Ceará, seu principal reduto no país. Os números são um reflexo do rompimento dos irmãos Ferreira Gomes: o PSB de Cid, por outro lado, passou de oito administrações para 65, consolidando-se como o principal partido no estado.

Veja também

TRAMA GOLPISTA Após indiciamento de 25 militares, PT pressiona por veto a membros das Forças Armadas na política