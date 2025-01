Em Fortaleza, prefeito petista acomoda adversários derrotados em seu secretariado

A- A+

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), abriu espaço em seu secretariado para dar cargos a políticos que eram seus adversários há pouco meses. Candidatos derrotados na corrida pelo Executivo da capital cearense, George Lima (Solidariedade) e Técio Nunes (PSOL) agora fazem parte da gestão do petista.

O primeiro a ser nomeado foi George Lima, que assumiu a Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2). Ele declarou apoio ao petista no segundo turno das eleições, após ter ficado em sétimo lugar na disputa.

O sexto colocado, por sua vez, foi contemplado na última sexta-feira. Técio Nunes será chefe da Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas (CPDrogas). O órgão tem status de secretaria, o que torna o cargo estratégico para Leitão.

Ao nomear o psolista, o prefeito tem o intuito de aproximar o partido, que tem resistido a ser base de seu governo por ter posições mais à esquerda.

A nomeação de Técio, contudo, enfrenta resistência dentro do partido, que tem tentado se desvincular do PT. Em dezembro passado, filiados assinaram uma carta firmando independência frente ao governador Elmano de Freitas, correligionário de Evandro Leitão.

O documento tinha diretrizes a serem seguidas, como a não ocupação de cargos nas gestões petistas. Técio não é o único filiado empregado nos escalões: na gestão de Elmano, João Alfredo ocupa a presidência do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) e Adelita Monteiro é secretária da Juventude.

A montagem dos primeiros escalões de Evandro Leitão envolve políticos do PSD ao União Brasil. A estratégia de contemplar partidos é ter uma base maior que a do ex-prefeito José Sarto (PDT). Na Câmara Municipal, a maior parte dos vereadores são aliados do petista. Sua oposição representa nove dos 43 parlamentares.

