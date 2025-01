A- A+

Secom Marqueteiro de João Campos participa de conversas sobre gestão digital com equipe de Sidônio Rafael Marroquim esteve na sede do governo nesta terça-feira para conversar sobre atuação

Marqueteiro do prefeito de de Recife (PE), João Campos, Rafael Marroquim, esteve no Palácio do Planalto nesta terça-feira para conversar sobre gestão digital com a nova equipe da Secretaria Comunicação Social (Secom).

Chefe de gabinete da comunicação da Prefeitura do Recife, Marroquim também acompanhou a posse do ministro Sidônio Palmeira. Marroquim não fará parte da equipe do publicitário, mas fará contribuições informais a Secom. O núcleo mais próximo de Sidónio Palmeira já é próximo da equipe de João Campos e deve buscar na atuação digital do prefeito de Recife inspirações para atuação das redes sociais do governo.

Uma pessoa da equipe de Marroquim virá trabalhar formalmente na equipe da Secom.

A comunicação de Campos é considerada uma referência pelo entorno do Sidônio. Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram e 898 mil no TikTok, o pernambucano adota linguagem popular, faz coreografias e viu publicações sobre anúncios de investimentos na capital pernambucana viralizarem — o prefeito usa óculos juliet, febre entre os jovens, em uma série de posts. As redes sociais foram também um dos principais pilares da estratégia de Campos para vencer a disputa municipal de 2024 com 78% dos votos.

Um dos principais desafios de Sidônio é tornar a atuação da comunicação mais dinâmica nas redes sociais e com força suficiente para fazer disputa de narrativa do governo contra a oposição e conter efeitos negativos de fake news.

Uma preocupação central de Lula é se posicionar melhor nas plataformas digitais diante do diagnóstico de que está perdendo a batalha para a direita.

Veja também