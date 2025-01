Em meio às críticas de Kassab a Lula, Ratinho Júnior planeja lançar pré-candidatura à Presidência

A- A+

Em meio às críticas do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ao Palácio do Planalto, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD) tem pressionado o partido pelo aval para lançar sua pré-candidatura à Presidência, em contraposição ao presidente Lula (PT).

A articuladores, Ratinho já sinalizou que deseja apresentar seu projeto nacional e de sucessão no Paraná até maio deste ano. Mesmo ainda sem o apoio expresso de Kassab, o governador espera se viabilizar pela sigla, sem ter que mudar de partido.

Nesta quarta-feira, o governador faltou um evento do governo federal em Brasília. Enquanto o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) anunciava um financiamento de R$ 6,4 bilhões para as estradas paranaenses, ele cumpria agendas paralelas em seu estado de origem.

A ausência de Ratinho ocorreu no mesmo dia que Kassab fez críticas ao presidente Lula. A declaração ocorreu durante evento realizado pelo UBS no hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

— Hoje (a reeleição) não é fácil. Em quase 23 anos, desde que Lula se elegeu, o PT nunca teve uma queda (de popularidade) no Nordeste. Se fosse hoje, ele estaria na campanha, mas não na posição de favorito, mas sim de derrotado. Mas Lula sempre é um candidato forte — disse o dirigente.

Apesar da sinalização favorável ao projeto de Ratinho Júnior e críticas ao governo, o PSD hoje integra a base de governo, tendo o comando de três ministérios. As pastas comandadas por Carlos Fávaro (Agricultura), Pesca (André de Paula) e Minas e Energia (Alexandre Silveira).

Os demonstrativos de insatisfação também ocorrem próximo à reforma ministerial e podem funcionar como uma espécie de pressão. A legenda avalia que está sub-representada, após ter bom desempenho nas eleições municipais, e tenta trocar a pasta da Pesca pelo Turismo, hoje chefiado por Celso Sabino, do União Brasil.

Bolsonaro faz gesto

Essas movimentações ocorrem após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter dito, em entrevista à CNN na semana passada, que enxerga Ratinho Júnior como um "bom nome".

— Me dou muito bem com ele, pode ser um nome, pode ser um nome para a direita, um bom gestor também, mas digo, eu não trato desse assunto com ninguém — afirmou.

Com a proximidade com o Partido Novo no Paraná, há quem cogite a possibilidade de Ratinho encabeçar uma chapa com o governador mineiro, Romeu Zema, na vice. Em entrevista ao GLOBO, contudo, Zema negou a possibilidade de concorrer ao cargo.

— Pela minha experiência, sempre fui executor. Não tenho perfil de Parlamento, para deputado ou senador. Para estar no Executivo, tenho. Se for para ser alguém atuante, quero. Agora, para ter cargo simbólico, eu deixo para outro, não me interessa. Para ser rainha da Inglaterra, tem gente de sobra querendo — disse o mineiro.

