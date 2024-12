A- A+

Lula Embolização das artérias meníngeas: entenda por que Lula passará por novo procedimento cirúrgico Decisão foi tomada após os médicos perceberem que o líquido do dreno continuou sanguinolento e o normal é que no segundo dia após a cirurgia fique limpo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará por um novo procedimento cirúrgico, a embolização das artérias meníngeas.

O tratamento tem o objetivo de evitar que ocorram novas hemorragias no cérebro e a decisão foi tomada após os médicos perceberem que o líquido do dreno continuou sanguinolento — o normal é que no segundo dia após a cirurgia já esteja limpo.

Será feita uma pulsão no braço ou na virilha, por onde um cateter será introduzido até o local, onde ocorrerá a embolização (fechamento dos vasinhos que estão vazando sangue).

É um procedimento minimamente invasivo e pode ser feito sob sedação ou anestesia geral. Isso será decidido nesta quinta-feira, data do procedimento.

Lula foi submetido a uma trepanação na terça-feira para tratar uma hemorragia (sangramento) intracraniana. A cirurgia foi realizada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e, de acordo com a equipe médica, o mandatário deve permanecer três dias na UTI e cerca de uma semana internado.

