Lançamento Escola Superior de Advocacia de Pernambuco lança livro e inaugura novos espaços O evento aconteceu na sede da ESA-PE, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife

A Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE), braço educacional da Ordem dos Advogados Brasileiros de Pernambuco (OAB-PE), lançou, nesta terça-feira (1º), o livro "35 anos da ESA-PE e 200 anos do ensino jurídico em Pernambuco" e inaugurou, na sede da entidade, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, dois novos espaços: sala de estudos e auditório, com 128 m².

Além das novas salas e do lançamento do livro, o diretor-geral da ESA-PE, Leonardo Moreira, mencionou que a instituição também apresentou, no evento, a modernização de uma sala de aula e da galeria de ex-diretores-gerais da instituição.

Diretor-geral da ESA-PE, Leonardo Moreira. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Uniformizamos uma sala de aula. Nós temos três salas de aula, então a gente modernizou fazendo com que as três ficassem no mesmo padrão. E temos uma galeria de ex-diretores-gerais da ESA em que a gente também reformou essa galeria. Tentamos seguir um padrão que a OAB já utiliza nas suas galerias de ex-presidentes”, disse.

Ensino jurídico

Com autoria das jornalistas Silvia Bessa e Andrea Pinheiro e projeto gráfico da Executiva Comunicação, a obra “35 anos da ESA-PE e 200 anos do ensino jurídico em Pernambuco” conta a história da entidade e sua contribuição para o ensino jurídico do Estado.

O livro resgata os acontecimentos da educação jurídica no Brasil, como a criação dos cursos jurídicos e o vanguardismo de Pernambuco na instituição da primeira filial do Instituto dos Advogados da Corte do Rio de Janeiro; narra a criação da Escola de Aperfeiçoamento Profissional, que depois passou a ser chamada Escola Superior de Advocacia Ruy Antunes; além de ressaltar as marcas de maior impacto que foram deixadas pelas gestões ao longo desses 35 anos.

Ainda segundo Leonardo Moreira, é importante que a história seja contada.

“É importante a gente reconhecer não apenas os diretores, mas também os funcionários da OAB, e da Escola que aqui estiveram e aqui estão. Acho que a modernização da Escola faz com que ela rode dentro daquilo que o nosso ano de 2024 requer: modernização”, afirmou.

De acordo com o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, a ESA-PE tem sido uma entidade muito importante no dia a dia do advogado na realização e atualização de cursos, permitindo que os profissionais se atualizem, inclusive com pós-graduações.

Presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Do Cais ao Sertão, as ações da escola estão sempre presentes no dia a dia da advocacia pernambucana”, ressaltou o presidente.

Para a vice-presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, a principal missão da Escola é levar capacitação, estudo e conhecimento para toda a advocacia do Estado.

Vice-presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“Hoje nós damos um importante passo nessa missão com a ampliação do nosso espaço, com um auditório que possibilita uma interação diferente levando o conhecimento para um nível mais tecnológico e acessível com salas e, principalmente, com o lançamento de um livro que reverbera a importância de lembrarmos o passado sempre mirando no futuro”, pontuou.

