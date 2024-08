A- A+

eleições Ex-governador, Pezão retorna à política como candidato à prefeitura com 28 mil habitantes Ex-governador, que tem apoio de 10 partidos, vai concorrerá e eleição no município de Piraí, onde já foi prefeito de 1997 a 2005

O ex-governador Luiz Fernando Pezão, que estava afastado da política desde 2018, quando foi preso no fim de seu mandato, vai retornar às urnas.

Neste domingo, ele oficializou sua candidatura a prefeito de Pirai, município de onde é natural e que esteve à frente do Executivo municipal de 1997 a 2005. A cidade da Região do Médio Paraíba fluminense tem 28 mi habitantes.

Filiado ao MDB, a candidatura de Pezão conta com o apoio de outros nove partidos, entre eles o PT, legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e PSD, do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e que indicou o vice da chapa, o vereador de Piraí Alexsandro Sena (PSD).

— É uma alegria imensa estar retornando a minha cidade. Nós temos ideias, trabalhos e propostas para apresentar. Vamos lutar para ser o melhor em tudo. O maior orgulho que eu tive na vida foi ter sido prefeito de Piraí. Sempre falei isso, não estou falando agora não — reforçou o ex-governador durante a convenção do partido.

Pezão, que deixou o cargo de governador antes de concluir o mandato, em 2018, quando foi preso na Operação Boca de Lobo, um braço da Lava-Jato, por suposto recebimento de propina da federação que reúne empresários de ônibus no Rio, a Fetranspor.

O emedebista ficou atrás das grades entre novembro de 2018 e dezembro de 2019. Em junho de 2021, ele chegou a ser condenado a 98 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

No ano passado, porém, o ex-governador foi absolvido após anulação das sentenças do então juiz federal Marcelo Bretas, que julgou os casos.

