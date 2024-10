Exame de Lula mostra situação estável, diz boletim médico

A- A+

O resultado do exame de imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostra uma situação estável, diz o boletim médico divulgado nesta tarde. Lula fez uma nova ressonância magnética nesta terça. O presidente chegou ao Hospital Sírio Líbanes pouco depois de meio-dia e deixou o local por volta de 12h45m.

Ele fará uma nova avaliação em três dias está "apto" a trabalhar, segundo os médicos.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje, 22/10/2024, no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, para reavaliação. O exame de imagem está estável em comparação ao anterior, com a programação de realizar novo exame de controle em 72h. Encontra-se apto a exercer sua rotina de trabalho. Permanece sob acompanhamento de equipe médica, sob os cuidados do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio", diz a nota do Hospital Sírio Libanês.

Lula disse nesta segunda-feira que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça.

O presidente está autorizado pela equipe médica a seguir com suas agendas de reuniões e despachos normalmente no Palácio da Alvorada. O retorno para o Palácio do Planalto e a autorização para eventuais viagens de curta duração dependem de novas avaliações médicas, que acontecem diariamente.

Após a queda, Lula foi atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Com o acidente, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência.

Lula recebeu na segunda-feira o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Palácio da Alvorada, o fotógrafo Ricardo Stuckert, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o ministro da AGU, Jorge Messias.



Além disso, esteve reunido de manhã com o assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, braço direito do presidente para assuntos internacionais.

Nesta terça-feira, tem uma audiência marcada com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) e, pela manhã, conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

