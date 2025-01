Filho de Requião segue o caminho do pai e deixa o PT

A- A+

O deputado estadual e filho do ex-senador Requião (Mobiliza), Requião Filho, seguiu o mesmo caminho de seu pai e acaba de se desfiliar do PT. Por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), o parlamentar pode deixar a sigla fora da janela partidária, sem perder o seu mandato.

Sua carta de anuência foi assinada pela presidente nacional, Gleisi Hoffmann, e pelo estadual, o ex-deputado federal Angelo Vanhoni. Neste contexto, a Justiça interpretou como uma desfiliação de comum acordo. Ao justificar sua desfiliação, o deputado disse que o governo federal quebrou promessas com o Paraná.

— Aqui no Paraná, o PT tem um projeto, mas não é um projeto de Paraná, é um projeto de poder. Infelizmente, o partido tem dono, por isso eles apostam sempre nos mesmos e não querem que ninguém cresça dentro do partido — criticou.

Seu destino político ainda é incerto. Ele ainda avalia convites partidários.

O seu pai, Requião, deixou o PT em março do ano passado. Na ocasião, ele justificou sua saída a partir do alinhamento do presidente Lula (PT) com as privatizações de companhias paranaenses e o apoio a candidatura do deputado federal Luciano Ducci (PSB) na disputa pela prefeitura de Curitiba. Ele também teria se sentido ofendido por ter sido convidado a assumir um cargo na usina hidrelétrica de Itaipu.

O ex-senador se filiou ao Mobiliza e concorreu ao Executivo municipal. Ele chegou a ter intenções de voto nas pesquisas, mas acabou desidratando e alcançando a marca de 1,83%. O candidato apoiado pelo PT ficou em terceiro lugar, com 19,44%.

Egressos do MDB, pai e filho ingressaram no PT pouco antes das eleições de 2022. Requião foi inclusive candidato ao governo do estado, servindo de palanque a Lula no Paraná.

