Fred Loyo diz que Raquel "bombou" o PSDB. Confira

O presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, avaliou o resultado das eleições municipais e concluiu que o pleito foi positivo para o partido. De acordo com os dados de Loyo, o PSDB saiu da disputa com 32 prefeitos eleitos e 33 vice-prefeitos. Sob a liderança da governadora Raquel Lyra, o partido estuda as estratégias para o futuro.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, Loyo destacou que a gestora é a "estrela" do partido. “Somos hoje o maior partido do Estado em número de prefeitos e contamos com a forte liderança da governadora Raquel Lyra (PSDB). Rodamos todo o Estado durante as eleições levando a mensagem da governadora. Sem dúvida, ela foi o grande cabo eleitoral nessa eleição de 2024", enfatizou.



Loyo destacou que a legenda elegeu prefeitos na Região Metropolitana em Paulista (Ramos), Igarassu (Professora Elcione) e na Ilha de Itamaracá (Paulo Galvão), além de ter a vice-prefeita de Itapissuma (Zezé). Além disso, no arco de partidos aliados da governadora Raquel Lyra houve a vitória em Olinda (Mirella).



Crescimento do PSDB



Sobre o crescimento do PSDB, que tinha apenas três prefeituras, Fred Loyo explicou que houve um trabalho prévio e a várias mãos de filiar lideranças para o pleito de 2024. "Formamos um grupo coeso, fiz questão de visitar praticamente todos os municípios onde disputamos, unindo essas pessoas, levando a mensagem do partido e da governadora. Quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os candidatos do PSDB a prefeito e vice-prefeito, os que venceram e os que não venceram, porque ao final todos venceram, deixaram lá suas sementes nos municípios", disse.



Permanência de Raquel Lyra



O presidente também comentou as especulações sobre a permanência ou a saída de Raquel Lyra do PSDB. "Nunca conversamos de outra forma. A condução das conversas sempre foi a de a governadora continuar conosco no PSDB. Quando ela nos trouxe para presidir e preparar o partido para 2024, eu imagino que é com esse objetivo. O nosso partido está forte em Pernambuco e vamos começar, sob a liderança dela, obviamente, a preparar as eleições de 2026", frisou.



Disputa nacional



Sobre o cenário nacional, Fred Loyo acredita que o PSDB possa realizar uma fusão com outras legendas. Na avaliação dele, o partido saiu bem em Pernambuco, no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul, além de ter feito 60 prefeituras em Minas Gerais.



"Estive em Brasília há alguns dias com o presidente Marconi Perillo. Ampliar a federação e uma eventual fusão são pontos que estão sendo discutidos. Uma candidatura à Presidência da República precisa aguardar que esses movimentos possam ser concluídos. Mas o partido tem bons quadros, tem três jovens governadores (Raquel Lyra, Eduardo Leite e Eduardo Riedel). Raquel é uma liderança emergente no Brasil, é a estrela do nosso partido. Os governadores Eduardo Leite e Eduardo Riedel também são excelentes. Vamos aguardar essas avaliações", ressaltou Loyo.