Governador Eduardo Leite pede até dinheiro para cobrir folha na volta de Lula ao RS. Confira

Em meio a uma forte pressão política por parte do governador Eduardo Leite (PSDB) para liberação de mais dinheiro, inclusive para cobrir a folha de pessoal, o presidente Lula volta hoje ao Rio Grande do Sul, Estado completamente devastado pelas cheias dos últimos 30 dias.

Lula desembarca em Canoas, aeroporto já liberado, enquanto o de Porto Alegre continua sem previsão, com uma comitiva bem expressiva. Mais de seis ministros estarão ao lado dele para anunciar novas medidas de auxílio às famílias desabrigadas e até para o próprio Governo gaúcho.

Ontem, o governador Eduardo Leite afirmou que o Estado e os municípios gaúchos devem perder até R$ 10 bilhões em receita neste ano em razão dos estragos causados pelas enchentes. Pediu que o governo federal ajude no repasse de recursos para diminuir o impacto da perda de arrecadação. “No que diz respeito à arrecadação, a gente entende que está falando ali de R$ 6 bilhões a R$ 10 bilhões até o final deste ano em termos de queda de arrecadação do Estado e dos municípios que precisam ser suportados pela União, como foi na pandemia, porque é o ente que tem capacidade”, afirmou.

O governador estimou que só em maio, junho e julho, a perda de arrecadação será de, ao menos, R$ 3 bilhões. Segundo Leite, a queda “muito forte” na arrecadação vai prejudicar a prestação de serviços do dia a dia à população. O governador explicou que, mesmo com a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul junto à União, ainda faltam recursos para pagar funcionários públicos e outras ações do Estado.

“A gente teve a suspensão da dívida, mas ela é toda canalizada na reconstrução. Eu tenho um fundo constituído para reconstrução com recursos da suspensão da dívida que eu vou depositar nesse fundo”, disse.

