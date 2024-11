Governador Ronaldo Caiado já admite se unir a Pablo Marçal para isolar Bolsonaro. Entenda

A- A+

Duas lideranças da nova direita em ascensão nascidas das eleições municipais, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), e o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que disputou a Prefeitura de São Paulo e por pouco não chegou ao segundo turno, já começaram a falar a mesma linguagem em busca de um projeto presidencial em 2026 capaz de fazer contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

Segundo o jornal O Globo, Caiado não descarta a possibilidade de uma eventual chapa com o ex-coach, mas evitou cravar qualquer plano. Questionado sobre a chance de uma dobradinha com Marçal prosperar, respondeu: “Tudo tem o seu tempo. Agora eu estou cuidando do meu Estado, passei um mês cuidando de candidatura de prefeito. Agora estou cuidando do meu governo”.

E acrescentou: “Não tem essa sangria desatada. Calma. Acabamos de sair de uma eleição. Até a outra ainda tem tempo”. Caiado disse que chegou a participar de dois jantares na pré-campanha das eleições municipais com Marçal na casa do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Sobre ter uma nova conversa com o influencer em relação a 2026, o goiano afirma que “não tem restrição” de diálogo.

“Eu, na política, converso com todo mundo. Não tenho restrição de conversa. Só que minha pauta agora é concentrada em Goiás”, disse, afirmando que, no início de 2025, vai colocar em prática o seu projeto nacional. O governador também não mostrou veto à uma possível ida de Marçal ao União Brasil, ao ser perguntado se é a favor ou contra, mas evitou tomar partido. “Olha, não é questão de ser a favor ou contra. Em política é muito relativo. Como vou ser a favor ou contra, sem conversar com uma pessoa. Como posso opinar? (Por exemplo), eu não li o livro. (Como vou dizer) se ele é bom ou ruim?”.

