Brasil Governo federal deve responder a Dino, do STF, sobre medidas para combater queimadas Atualmente, 58% do território nacional é afetado pela seca

O governo federal tem até esta segunda-feira para responder à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, e mobilizar "todo o contingente tecnicamente cabível" para combater incêndios na Amazônia e no Pantanal. A medida vale para as Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e órgãos de fiscalização ambiental.

Atualmente, 58% do território nacional é afetado pela seca, propiciando a intensificação dos incêndios. Corumbá (MS) é o município com mais foco de calor em todo o país (4.395 focos) e Mato Grosso é o estado campeão (26.480 focos).





Na Amazônia, até 1º de setembro 1,6% do bioma já havia sido queimado, o que significa uma área de 16.718.025 hectares. Só na última semana, houve um aumento de 1.510.250 hectares na área queimada do bioma.

Lá, dos 189 incêndios identificados pelo governo federal, 31 já foram extintos, 158 seguem ativos, dos quais 76 estão controlados. Atualmente, 1.468 brigadistas do Ibama e do ICMBio atuam na Amazônia.

No Pantanal, até 1º de setembro, 11,05% do bioma foi queimado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já afirmou se o cenário continuar com esses padrões, o bioma pode sumir até o final do século.

Atualmente, 464 brigadistas do Ibama e ICMBio atual no bioma, junto com 353 militares, 80 agentes da Força Nacional e 10 agentes da Polícia Federal. Outros 238 profissionais da PRF atuam na segurança das rodovias federais do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e reportam incêndios florestais em suas margens. Ao todo, 601 animais silvestres foram resgatados.

O governo identificou 112 focos de incêndio até o dia 3 de setembro, sendo que 72 foram extintos, 40 estão ativos e 26 controlado.

No Pantanal, estão em operação 7 aviões e 4 helicópteros do ICMBio e do Ibama, além de um avião e 4 helicópteros das Forças Armadas. Há, ainda, 44 embarcações das Forças Armadas, seis do Ibama e ICMBio e uma da polícia federal.

Veja todas as ações já executadas pelo governo federal neste ano

Janeiro e Fevereiro

Planejamento e operacionalização da contratação de novos brigadistas e aquisição de equipamentos

Combate e extinção de incêndio na Estação Ecológica de Taiamã e ao sul do Parque Nacional do Pantanal Matogrossense

Fundo Amazônia atinge R$ 1,3 bilhão em aprovações para projetos e chamadas públicas em 2023, anunciam MMA e BNDES

Março

Articulação com Corpos de Bombeiros estaduais, que resultou no lançamento de pacto com governadores da Amazônia e do Pantanal em junho

Abril

Portaria do MMA declara estado de emergência ambiental por risco de incêndios florestais em regiões específicas, incluindo Pantanal, de maio a dezembro

Seminário técnico-científico para elaboração do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Pantanal

48 municípios da Amazônia aderem ao programa União com Municípios

Maio

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declara situação crítica de escassez hídrica na região hidrográfica do Paraguai

Início das oficinas de integração dos planos operativos do Ibama, do ICMBio e dos Corpos de Bombeiros de Maro Grosso e Mato Grosso do Sul

Junho

Fim da queima prescrita de mais de 19 mil hectares no Pantanal, aumento de 2.372% em relação ao executado em 2023

Assinatura pelo presidente Lula de pacto com governadores para combate a incêndios no Pantanal e na Amazônia

Reunião convocada pela presidência da República sobre seca e incêndios no Pantanal

Criação da sala de situação para prevenção e controle de incêndios e secas no país, com foco inicial no Pantanal

Antecipação em dois meses da instalação do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional (Ciman), que reúne órgãos e agências federais envolvidas no combate aos incêndios com participação dos governos de MT e MS

Governo federal reconhece situação de emergência em 12 municípios de MS em razão de incêndios florestais

Polícia Federal instala gabinete de crise para investigar origem de incêndios no Pantanal

Marina Silva (Meio Ambiente) e Simone Tebet (Planejamento) acompanham atividades de prevenção e combate aos incêndios em Corumbá (MS) com o governador Eduardo Riedel

Criação do Comando Operacional Conjunto Pantanal II

Instalação da Base Operativa Multiagências e comando Integrado local em Corumbá (MS)

Julho

Instalação da Base Operativa Multiagências e Comando Integrado local no km 100 da Rodovia Transpantaneira, em Poconé (MT)

Senado aprova Política Nacional sobre Manejo Integrado do Fogo, importante para a prevenção e controle dos incêndios florestais em todo o país

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, assina Medidas Provisórias para acelerar a recontratação de brigadistas (MP nº 1.239) e facilitar o uso de aviões estrangeiros no combate a incêndios florestais (MP nº 1.240)

Presidente Lula assina MP nº 1.241, que libera crédito extraordinário de R$ 137 milhões para combate aos incêndios no Pantanal

Marina Silva (MMA), Simone Tebet (MPO) e Waldez Góes (MIDR) anunciam em Corumbá (MS) balanço de ações de prevenção e controle dos incêndios no Pantanal

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico declara situação crítica de escassez hídrica nos rios Madeira (RO/AM) e Purus (AC/AM)

Presidente Lula sanciona Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo (Lei n° 14.944 de 31 de julho de 2024) após acompanhar ações de combate em Corumbá (MS)

Agosto

Queda de 45,7% da área sob alertas de desmatamento na Amazônia de agosto de 2023 a julho de 2024, segundo dados do sistema Deter, do Inpe

Governo Federal anuncia criação de três frentes multiagências interfederativas para combate aos incêndios em áreas críticas da Amazônia, após reunião com governadores do bioma e do Pantanal

Governo Federal apoia o combate e o monitoramento de áreas atingidas por incêndios no estado de São Paulo com seis aeronaves, entre elas um avião KC-390, e cerca de 400 militares

Presidente Lula acompanha monitoramento dos incêndios no país na sede do Prevfogo, em Brasília

MGI autorizada a contratação de brigadas temporárias do Ibama em 20 estados

