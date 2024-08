Governo Lula é considerado bom ou ótimo por 35% dos eleitores segundo Datafolha

A- A+

O governo do presidente Lula é considerado bom ou ótimo por 35% dos eleitores, segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite de sexta-feira, 9. Outros 36% avaliam o governo como ruim ou péssimo; 28% consideram regular e 1% afirmaram que não sabem responder.



A proporção de eleitores que consideram o governo bom ou ótimo ficou praticamente estável na comparação com a pesquisa de julho, quando essa avaliação foi de 34%. Entretanto, está abaixo da pesquisa de agosto do ano passado, quando chegou a 45%.





A classificação de ruim ou péssimo era de 34% em julho deste ano e de 25% em agosto do ano passado.



A pesquisa Datafolha foi realizada com 1.092 eleitores na cidade de São Paulo e tem margem de erro de três pontos porcentuais, dentro do nível de confiança de 95%.



O levantamento mostrou ainda que Lula tem aprovação maior entre os eleitores com 60 anos ou mais (44%) e entre os menos instruídos (50%). O presidente é mais rejeitado pelos evangélicos (46%) do que pelos católicos (32%).

