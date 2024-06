Gustavo Gayer desiste da eleição em Goiânia

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou nesta quarta-feira o deputado estadual de Goiás Fred Rodrigues como pré-candidato à prefeitura de Goiânia.

O anúncio põe fim ao nome do deputado federal Gustavo Gayer como representante bolsonarista na capital goiana, estado em que o ex-presidente tem grande força política.

Bolsonaro cumpre agenda no estado desde o início da semana. Em um comício realizado próximo à rodoviária de Goiânia, na manhã de hoje, o ex-presidente discursou ao lado de Gayer e Rodrigues.

Segundo o cacique do PL, Gayer deve continuar no Congresso por ter ganho projeção "além dos limites de Goiás". Ainda em sua argumentação, o ex-presidente citou a importância de ter nomes para 2026 no Congresso.



— Aqui em Goiânia, capital, nós vínhamos trabalhando com um nome para a prefeitura, que seria o pré-candidato Gustavo Gayer. Um homem que já ganhou projeção além dos limites de Goiás. Ele é uma pessoa extremamente importante para nós dentro do plenário brasileiro e até fora (do país). — discursou Bolsonaro, indicando o nome do candidato da Alego à prefeitura.

— Chegamos a um acordo, essa pré-candidatura em Goiânia não será oportuna (...) Ele (Fred Rodrigues) é amigo do Gayer, meu amigo, e nós pretendemos levar essa pré-candidatura pra frente.

Fred Rodrigues era cotado como candidato a vice-prefeito. Desde que Bolsonaro desembarcou no estado, o deputado estadual tem acompanhado as agendas do ex-presidente, que passou pelos municípios de Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

Aliado de Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) lançou um candidato próprio em Goiânia: o ex-deputado Sandro Mabel. O PT tem a deputada federal Adriana Accorsi. Com índices de popularidade baixos, o atual prefeito Rogério Cruz (Solidariedade) deve tentar a reeleição.

