Lula evita citar o nome do Bolsonaro em entrevista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que foi orientado a não citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao tratar de questões do governo anterior.

"Deixa eu te contar uma coisa, no governo Bol..., no governo passado, estão pedindo para não citar o nome do governo anterior, então, no governo passado, na verdade como ele não governou o país, porque ele governou a indústria de mentira e fake news. Ele deixou o (Paulo) Guedes fazer o que quisesse na economia e ele deixou o Congresso fazer o que quisesse, ele não se preocupava com o orçamento, o orçamento era do Congresso" disse Lula em entrevista à CBN.

A mudança na postura de Lula ao deixar de citar Bolsonaro faz parte de um esforço de convencimento por parte de seus auxiliares, para reduzir o foco na polarização. A diminuição dos ataques diretos ao seu principal adversário, Jair Bolsonaro, foi uma das inflexões que o petista concordou em fazer depois que pesquisas apontaram queda em sua popularidade.

A avaliação no entorno de Lula é que, quando fala de Bolsonaro, a divulgação das iniciativas do governo ficam em segundo plano.

