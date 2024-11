A- A+

Haddad Haddad diz que redação de medidas de pacote fiscal será fechada na próxima segunda Haddad também reafirmou que as medidas serão suficientes para garantir o reforço do arcabouço fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira que a sua pasta estará pronta para anunciar as medidas de corte de gastos a partir de segunda-feira, quando a redação dos textos será apresentada ao presidente Lula.

Segundo Haddad, os detalhes finais serão fechados em uma reunião pela manhã de segunda.

"Na segunda, pela manhã, nós vamos passar para o presidente a minuta dos atos, que já foram minutados pela Casa Civil. Nós vamos bater com ele a redação de um ou outro detalhe, inclusive o acordo que foi feito com a Defesa, que ele só soube formalmente por mim hoje ", disse o ministro à jornalistas.

O ministro ainda disse que o governo estará pronto para o anúncio das medidas de cortes de gastos depois da reunião. A decisão será tomada pela equipe de comunicação do governo.

"Aí faremos isso (o anúncio) na própria segunda e na terça. É uma decisão que a comunicação vai tomar."

Haddad também reafirmou que as medidas serão suficientes para garantir o reforço do arcabouço fiscal.

"O arcabouço fiscal é uma regra que é excelente para nós mirarmos o equilíbrio orçamentário e trabalharmos a trajetória da dívida, retomada em algum momento da queda de juros, em algum momento do futuro próximo, para que nós tenhamos tranquilidade de continuar crescendo com a inflação dentro da meta, mirando o centro, que é isso que nós queremos ", completou.

As discussões do pacote de gastos, conduzidas pela equipe econômica, acontecem desde o mês passado. O governo é pressionado pelo mercado, que vê com receio a trajetória fiscal das contas públicas nos próximos anos. O pacote inteiro do Executivo é estimado em R$ 30 bilhões em 2025 e R$ 40 bilhões em 2026.

Os últimos detalhes foram fechados no início da semana. Os militares foram incluídos no pacote fiscal. As medidas acertadas pelas Forças Armadas com o Ministério da Fazenda com ajustes pontuais no regime de Previdência dos militares terão um impacto anual de pouco mais R$ 2 bilhões a partir da sua aprovação, de acordo com Haddad.

Neste ano, o orçamento total do Ministério da Defesa (que reúne as três Forças) chega a R$ 127,6 bilhões. Esse valor sobe para R$ 133 bilhões no ao que vem, se não houver corte. Do montante de 2025, R$ 12,8 bilhões são para investimentos — todo o restante é para pagamento de salários de ativos e inativos.

Veja também

Tentativa de golpe Reuniões, "minuta do golpe" e até Uber: as provas listadas pela PF contra Bolsonaro e aliados