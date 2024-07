Senado finaliza votação de projeto que prevê isenção fiscal para produção de hidrogênio verde

A- A+

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que cria isenções fiscais de PIS/Cofins para empresas produtoras do chamado hidrogênio verde.

Fonte de energia que vem da eletrólise da água, ou seja, da divisão de moléculas, ela é considerada não poluente.

O texto-base já havia sido aprovado em junho, mas a análise de destaques, que modificariam o projeto, ficou para hoje. As sugestões de mudanças foram rejeitadas.

A proposta prevê que a produção do hidrogênio beneficiada poderá ocorrer por meio do etanol, geração eólica, solar e outras fontes consideradas renováveis, como a hidrelétrica.

O Senado promoveu mudanças em relação ao que a Câmara decidiu e o projeto vai voltar para análise dos deputados. Em texto anterior votado na outra Casa, apenas produtores de biogás ou biometano tinham direito ao benefício.

O direito à isenção de PIS/Cofins vai gerar um crédito fiscal que poderá ser recuperado pelas companhias.Esse montante terá que seguir um limite máximo de R$18,3 bilhões.

A devolução dos benefícios começará em 2028 e vai até 2032.

2028 - R$ 1,7 bilhão;

2029 - R$ 2,9 bilhões;

2030 - R$ 4,2 bilhões;

2031 - R$ 4,5 bilhões;

2032 - R$ 5 bilhões; No entanto, o projeto estabelece que os valores de créditos anuais sejam definidos pelo poder Executivo e previstos no Projeto de Lei de Orçamentária Anual (PLOA). “O Poder Executivo definirá o montante de créditos fiscais que poderão ser concedidos, observadas as metas fiscais e os objetivos do programa”, diz o texto.

Veja também

