Omar Aziz chama Milei de 'moleque' e 'bandido' em comissão no Senado por falas contra Lula

O senador Omar Aziz ( PSD-AM) ofendeu o presidente da Argentina Javier Milei chamando-o de "moleque", "vagabundo" e "bandido".

As falas ocorreram nesta quarta-feira durante a Comissão de Transparência , Governança, Fiscalização e Controle de Defesa do Consumidor na Casa Legislativa, que o parlamentar preside.

O senador defendia o chefe de Estado brasileiro ao analisar que uma crítica de Milei a Lula seria uma ofensa ao Brasil.

— Eu não posso aceitar que um vagabundo, um bandido que aparece do nada, que não tem história nenhuma, que nunca produziu absolutamente nada pelo povo argentino chegue e vá falar do presidente do nosso país. Temos que nos posicionar, não só a favor do Lula, mas de qualquer outro ex-presidente. É um cidadão brasileiro que esteve na presidência através do voto direto — disse o senador do Amazonas.