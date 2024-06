A- A+

EVENTO Seminário do IAP, que começa nesta quinta-feira (13), terá Sílvio Neves Baptista como homenageado IAP preparou oito palestras com profissionais renomados do Direito de várias partes do Brasil, especialmente de Pernambuco; haverá, ainda, o lançamento de um livro em homenagem a Sílvio

O Instituto dos Advogados de Pernambuco (IAP) realiza, nesta quinta-feira (13) e amanhã, o seminário bienal da entidade, que este ano traz como tema “173 Anos de Tradição e Protagonismo”. Na abertura, às 18h, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife (FDR), o diretor da instituição de ensino superior, professor Torquato de Castro Júnior, fará uma conferência em homenagem ao jurista e professor Sílvio Neves Baptista, referência da advocacia pernambucana.

Na sequência, às 19h, será lançado o livro “Direito Civil na Contemporaneidade: Estudos em Homenagem a Sílvio Neves Baptista”, com prefácio do desembargador e professor Jones Figueirêdo, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A obra, dividida em dois tomos com 1.300 páginas, traz 40 artigos científicos assinados por profissionais da área de várias partes do Brasil.

A homenagem a Sílvio demonstra o reconhecimento que o IAP tem ao advogado pela contribuição de toda uma vida dedicada ao ensino e aperfeiçoamento do Direito Civil. De acordo com presidente do IAP, Gustavo Ventura, não foi difícil chegar ao nome de Sílvio para ser o homenageado deste ano.

“Sílvio é um dos advogados mais respeitados do nosso Estado e também um professor respeitadíssimo, com uma história acadêmica singular e já foi presidente do IAP. Foi muito fácil pensar na homenagem a ele”, afirmou Ventura.

Atualmente, Sílvio Neves Baptista é advogado militante e consultor jurídico de diversas empresas nacionais e estrangeiras; diretor da Sílvio Neves Baptista Advogados Associados e professor da disciplina Direito Civil do Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

“Sinto-me muito honrado por essa homenagem de um instituto dos advogados e advogadas de Pernambuco do qual eu fui presidente. Fico muito envaidecido com isso”, disse o professor.

O evento prossegue amanhã (14), no JCPM Trade Center, em Boa Viagem, na Zona Sul, com palestras comandadas por convidados como Jáder Lemos, Eduardo Serur, Henrique Barbosa, Tiago Monteiro, Emília Queiroz, Andrea Cartaxo, Roberto Paulino, Mario Godoy, Ticiana Gadelha, Demócrito Reinaldo, Alexandre Pimentel, Nabor Bulhões, Rodrigo Beltrão, Lucas Buril, Leonardo Barros.

“São oito mesas temáticas em duas salas simultâneas pela manhã e à tarde, divididas em direito público e privado, onde os presidentes das comissões do IAP ficarão responsáveis pela temática. Os temas vão ser tratados por professores de vários lugares do Brasil, especialmente de Pernambuco”, detalhou Ventura.

Com as palestras, o objetivo do IAP é, segundo Ventura, tratar de temas atuais, relevantes e variados, como democracia e o processo eleitoral, segurança jurídica e contratos administrativos, reforma do direito de empresa no Código Civil, transição tributária da união federal e expansionismo do Direito Penal, por exemplo

