Ida à casa de campo, companhia de cães e sem filhos: saiba como foi o Natal de Lula em Brasília

Em Brasília e ainda se recuperando de uma cirurgia na cabeça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite de véspera de Natal na companhia da primeira-dama Janja e dos três cachorros de estimação do casal, no Palácio da Alvorada.



Diferentemente de ocasiões anteriores, desta vez o presidente passou a data longe dos filhos. No dia 25, Lula e Janja aproveitaram o dia para visitar a Granja do Torto, casa de campo oficial da Presidência da República, onde dormiram de quarta para quinta-feira (26).

Natal é tempo de fortalecer os laços que realmente importam. De reencontros, luz e gratidão. Que o amor brilhe mais forte, hoje e em todos os dias das nossas vidas, enchendo os corações de todas as brasileiras e de todos os brasileiros com boas energias.



Que a nova integrante… pic.twitter.com/0YCNYeOOI3 — Lula (@LulaOficial) December 24, 2024



Ainda ontem, Janja publicou no Instagram um vídeo de Lula no Torto conferindo como estão os animais que vivem no local. Jabutis, tartarugas e outros animais voltaram à residência de campo após o local passar por uma obra de readequação no ambiente externo. Durante a reforma, os animais ficaram sob cuidados de veterinários do Zoológico de Brasília.

Recomendação médica

Passar o final do ano em Brasília, de repouso, foi recomendação da equipe médica do presidente, que passou por um procedimento cirúrgico no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na madrugada do dia 10 para drenar um hematoma intracraniano.



O problema foi consequência de uma queda no banheiro em 19 de outubro. Em mandatos anteriores, o petista costumava celebrar o natal em São Bernardo do Campo (SP), junto da família.

Indulto natalino

Na segunda-feira, Lula assinou o indulto natalino, que prevê perdão a condenados. O decreto deu atenção especial a mulheres com gravidez de alto risco e portadores de HIV em estágio terminal, enquanto veda o acesso ao indulto aos condenados por abuso de autoridade e por crimes contra administração pública.



Como revelou o blog de Renata Agostini, o presidente decidiu manter novamente fora do perdão os condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, ao repetir a exclusão dos enquadrados em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Além disso, renovou a vedação aos delatores, especificando no texto que criminosos com colaboração premiada não poderão ser alcançados pelo indulto.

