Mídia Imprensa internacional repercute suspensão do X após determinação de Moraes Medida ocorre após a plataforma descumprir a ordem dada na quarta-feira para indicar um representante legal no país no prazo de 24 horas

A mídia internacional repercutiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou nesta sexta-feira (30) a suspensão total da rede social X no Brasil.

A medida ocorre após a plataforma descumprir a ordem dada na quarta-feira (28) para indicar um representante legal no país no prazo de 24 horas.

O The New York Times destacou que o Brasil "bloqueou" o X após o dono da plataforma, Elon Musk, se recusar a "cumprir ordens de um juiz brasileiro para suspender certas contas".

O veículo definiu a posição da rede social como o "maior teste até agora para os esforços do bilionário para transformar o site em uma praça digital onde quase tudo é permitido".

Segundo o jornal norte-americano, o X ficará fora do ar "em uma nação de 200 milhões" de habitantes. A suspensão seria "resultado de uma escalada na briga entre Elon Musk" e o ministro Alexandre de Moraes.

O veículo também definiu como ações "incomuns" de Moraes a estipulação de uma multa de R$ 50 mil para quem tentar usar X enquanto estiver suspenso no Brasil e o congelamento das finanças do serviço de internet via satélite Starlink a Space X, um segundo negócio de Musk no Brasil.

Já a rede de TV britânica BBC relembrou que a disputa entre Musk e Moraes dura meses e destacou que o X deverá ser removido das lojas de aplicativos.

Veja outros veículos internacionais que repercutiram o caso:

'La Nación' (Argentina)

"Juiz da Corte brasileira confrontado por Elon Musk ordena bloqueio da rede social X em todo o país", diz o jornal argentino, que define a decisão como polêmica e um "ultimato" para o conflito.

'Le Monde' (França)

"No Brasil, um juiz da Suprema Corte ordena a suspensão imediata da rede social X em todo o território brasileiro", diz o título da reportagem.

'Clarín' (Argentina)

"Justiça brasileira bloqueia rede social X e intensifica briga com Elon Musk", aponta a reportagem.

