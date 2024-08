A- A+

BANCO CENTRAL Indicado por Lula, senadores avaliam Galípolo como nome do 'diálogo' para a presidência do BC Atual diretor do Banco Central foi indicado nesta tarde à presidência pelo governo

Os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado avaliam o nome de Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central (BC) como "excelente" e que representa o "diálogo" entre a instituição, o governo e o mercado.

A postura dos senadores indica que o atual diretor do Banco Central deve se aprovado em sabatina, que ainda não tem data definida.



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira a indicação dele para a presidência do BC.

A escolha do diretor de Política Monetária do BC já era esperada pelo mercado, pela proximidade dele com a equipe econômica.

— É um cara do diálogo. E ele já foi sabatinado, deve ser bem aceito pelos senadores — disse o presidente da CAE, Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Galípolo assumirá a chefia do BC no lugar de Roberto Campos Neto, que deixará o cargo no fim do ano. Ele ainda precisará ser sabatinado e ter seu nome aprovado pelo Senado.



Caso seja efetivamente nomeado, ficará no cargo por quatro anos, podendo ser reconduzido por mais quatro.

— Ele preenche todos os requisitos, um excelente nome — disse Renan Calheiros (MDB-AL), membro da CAE.

