A- A+

ELEIÇÕES 2024 Inelegível, Braga Netto se torna cabo eleitoral de bolsonaristas pelo Brasil Militar gravou vídeos de apoio para correligionários de cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sergipe

Leia também

• Bolsonaro mergulha em campanha de Nunes e vai gravar até inserção para o horário eleitoral

• Lula volta a criticar venda da Eletrobras por Bolsonaro: "Crime de lesa pátria"

• Após PF indiciar Bolsonaro, PGR solicita mais documentos sobre joias

Mesmo declarado inelegível após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o general da reserva Walter Braga Netto tem despontado como cabo eleitoral do bolsonarismo pelo Brasil.



O militar, que foi ministro da Casa Civil e da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem sido presença frequente ao lado de candidatos do PL do Rio de Janeiro e gravou vídeos de apoio para correligionários até mesmo de cidades do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Sergipe.

Filiado ao PL, partido de Jair Bolsonaro, com quem está proibido de falar por decisão judicial por conta de investigações em em curso envolvendo os dois, atualmente Braga Netto está à frente da Secretaria Nacional de Relações Institucionais da legenda.



Na última semana, o general esteve no evento de lançamento da candidatura a vereador de Nilton Caldeira, atual vice-prefeito do Rio. Ele compartilhou registros do evento em suas rede sociais.

Outro local onde a atuação de Braga Netto como cabo eleitoral ganha destaque é no interior do Rio de Janeiro, onde gravou um vídeo pedindo votos para a candidata a vereador de Resende, Milena Cardoso.



Braga Netto também gravou vídeos de apoio para candidatos a vereador de outros estados, como pedindo votos para a Flaviane Ramalho, da cidade de Sapezal, no Mato Grosso, a candidata a vice-prefeita na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, Gianni Nogueira, e para divulgar o lançamento da pré-campanha a vereador do Tenente Menezes, da cidade Aracaju, em Sergipe.

Desde o início do processo eleitoral ele também esteve em Ipatinga, em Minas Gerais, no lançamento da pré-candidatura do candidato a prefeito Gustavo Nunes e Uberaba, no interior de São Paulo, na convenção do PL no município.

Junto com Bolsonaro e o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, Braga Netto é um dos principais articuladores do PL com vista às disputas municipais deste ano.



Além das viagens, Braga Netto participa da estruturação ideológica e da organização da militância do PL, que cresceu exponencialmente após a filiação de Bolsonaro.

Além do veto ao contato com Bolsonaro, Braga Netto está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele foi condenado, junto com o ex-presidente, por abuso de poder político e econômico nas comemorações do Bicentenário da Independência, no Sete de Setembro de 2022.

Abuso de poder econômico

O nome do ex-ministro passou a ser apontado como opção para disputar a prefeitura do Rio, mas, antes mesmo da inelegibilidade, a candidatura do deputado Alexandre Ramagem (PL) era vista como mais provável.



O próprio general não havia batido o martelo sobre a iniciativa, mas a avaliação no entorno dele é que sua participação poderia usar o discurso de segurança pública e incomodar a tentativa de reeleição de Eduardo Paes (PSD).

A decisão da Justiça tem imposto embaraços e exigido criatividade do partido para evitar que os líderes do PL estejam no mesmo ambiente. No evento de filiação do senador Izalci Lucas, que é do Distrito Federal e trocou o PSDB pelo PL, Bolsonaro e Valdemar tiveram que alternar os horários em que estiveram no local.

Braga Netto, por sua vez, não participou do evento de filiação, mas esteve com Izalci um dia antes. Os dois, junto com o deputado Maurício do Vôlei (PL-RJ), receberam uma homenagem da Associação Brasileira de Educação Cívico Militar em Brasília.

Nascido em Minas e com carreira construída no Rio, o militar tem priorizado cidades desses estados na pré-campanha. No final de março, Braga Netto esteve em Governador Valadares (MG).



O convite partiu do presidente do PL de Minas, deputado federal Domingos Sávio. Lá, eles participaram de um ato que filiou o Bonifácio Andrade Mourão, ex-prefeito da cidade e que saiu do PSDB para ir ao PL, e do lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Coronel Sandro (PL) à prefeitura local.

“Tivemos muitas filiações importantes que mostram como o PL está crescendo e se fortalecendo cada vez mais”, postou o general nas redes.

Veja também

corte STF suspende julgamento de recursos para garantir revisão da vida toda