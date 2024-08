A- A+

ELEIÇÕES 2024 Irmão de Marçal aposta em popularidade de irmão e apoio da família Bolsonaro para se eleger vereador Para alavancar sua popularidade no município, Hudson tem feito eventos de campanha ao lado do irmão

Surfando na popularidade do irmão caçula, Hudson Marçal, irmão mais velho de Pablo Marçal, tenta se eleger vereador por Goiânia. O candidato é filiado ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece em seu santinho de campanha.

Apesar do irmão ser desafeto da família Bolsonaro, Hudson recebeu o apoio do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a sua campanha.



Recentemente, Eduardo chamou o candidato à prefeitura de São Paulo de "arregão" após ele não a ir a uma entrevista, afirmou que o ex-coach gosta de "lacração" e que "perdeu moral para acusar os outros de cheiradores" após suspeitas sobre ligação de integrantes do seu partido com o PCC.

Para alavancar sua popularidade no município, Hudson tem feito eventos de campanha ao lado do irmão. Em um deles, Pablo Marçal aparece falando que o irmão "sempre foi sua grande inspiração".

Apesar de concorrer à Câmara Municipal de Goiânia, Hudson Marçal tem falado muito sobre a disputa pela capital paulista. Pelas redes sociais, ele compartilha trechos da campanha do irmão, faz convocações para os debates e ainda provoca os adversários políticos de Marçal.

Em um dos vídeos, Hudson compartilhou a cena em que Marçal mostra uma carteira de trabalho para o candidato Guilherme Boulos (PSOL) durante uma discussão em um debate.

Apesar de lançar mão de bolsonaristas de peso na sua campanha, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), e contar com o apoio do irmão, Hudson não recebeu doações para sua campanha até agora. Sua prestação de contas inclui como receita apenas uma autodoação de R$ 800.

Veja também

blog da folha Daniel Alves diz que Humberto Costa colocaria bolsonarista no PT por viabilidade eleitoral